Die Schrecken für deutsche Auswanderer

Bereits zum dritten Mal gastiert der Coburger Schauspieler Thomas Straus mit einer Lesung im Friedensmuseum. Am Sonntag, 27. Oktober, um 15 Uhr wird er diesmal aus "Reise in ein neues Leben" über die schlimmen Erlebnisse deutscher Auswanderer im 18. Jahrhundert auf ihrer Überfahrt nach Amerika berichten. Grundlage sind die Erinnerungen des Dorflehrers Gottlieb Mittelberger: Der wagt den Aufbruch, flieht aus der schwäbischen Heimat, muss mit Schlepperbanden, lebensgefährlichen Bootspassagen und dem großen Misstrauen im Ankunftsland Pennsylvania zurechtkommen. Seine Erlebnisse und Leiden hat er in einem eindrucksvollen Bericht hinterlassen. Seine Schilderungen sind beispielhaft, sollten eine Warnung sein - doch bis Anfang des 20. Jahrhunderts sind dennoch rund fünf Millionen Deutsche nach Amerika ausgewandert. red