Die schönsten Opernarien

Ein Höhepunkt für Opernliebhaber wartet am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr auf Burg Rabenstein. Der Chefdirigent und Pianist Noorman Widjaja präsentiert mit dem Tenor Granit Musliu bekannte Opernarien. Noorman Widjaja ist weltweit als Dirigent tätig, unter anderem als Chefdirigent des Seto Philharmonic Orchestra und Ehrengastdirigent des Dubrovnik Symphony Orchestra. In Franken ist er bekannt durch seine langjährige Tätigkeit am Staatstheater Nürnberg und durch sein Mitwirken im Trio Ferenc Babari.

Granit Musliu ist ein junger, lyrischer Tenor aus Albanien. Eintritt 22 Euro/ermäßigt 16 Euro. Karten online oder unter Telefon 09202/9700440. red