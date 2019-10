Johanna Heurung liest am Donnerstag, 24. Oktober, ab 16 Uhr im Rahmen des Kinderprogramms Unzelfunzel das Bilderbuch "Die schönste Seifenkiste der Welt" von Doro Göbel in der Stadtbibliothek vor. Ben und Mia möchten an einem Seifenkistenrennen teilnehmen. Die Teile hierfür finden sie bei verschiedenen Leuten der Stadt. Doch erst müssen sie Aufgaben erledigen. sek