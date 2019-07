Die Schöne bleibt bis 18. August

Wer die Schöne verpasst hat, kann sie noch weiter bis zum 18. August im Historischen Museum Bamberg antreffen. Aufgrund des großen Publikumsinteresses wurde die Kabinettausstellung "Die Schöne und der Greis - Ein neu entdecktes Werk von Hans Baldung Grien?" verlängert, teilt das Haus am Domberg mit.

Die Museen der Stadt Bamberg besitzen zahlreiche Gemälde von Weltrang, vom Mittelalter bis zur Moderne. Eine Neuentdeckung im Depot erweitert nun diesen erlesenen Schatz. Die Rückseite eines unscheinbaren Barockgemäldes im Museumsdepot entpuppte sich jüngst bei einer eingehenden Untersuchung als kunsthistorische Sensation: Die Holztafel ist das Fragment eines Gemäldes aus der Dürerzeit und wird dem unmittelbaren Umfeld von Hans Baldung Grien zugeschrieben. Die Ausstellung lässt den Besucher aber an der kunsthistorischen Detektivarbeit teilhaben, die Caroline Wind für ihre Masterarbeit an der Universität Heidelberg betrieben hat. Und die Stadt Bamberg besitzt neben der berühmten "Sintflut" von Hans Baldung Grien, die in der Gemäldegalerie in der Neuen Residenz zu bewundern ist, vielleicht ein zweites Werk dieses großen Meisters an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. Geöffnet ist die Schau Dienstag bis Sonntag und feiertags von 10 bis 17 Uhr. red