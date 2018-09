Die Schönborns in Burgellern

Die CHW-Bezirksgruppe Memmelsdorf-Scheßlitz lädt zu einem Vortrag und einer Führung in Burgellern. Nachdem der Neffe des damaligen Bamberger Fürstbischofs Lothar Franz das Amt des Dompropstes angetreten hatte, ergriff auch ihn die Bauwut. Er errichtete in Burgellern ein Schloss, das den Kern der heute noch erhaltenen Anlage bildet. Die Kunsthistorikerin Birgit Kastner erläutert das Wirken der Schönborns in Burgellern. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 16. September, um 16 Uhr im Schloss Burgellern, Saal, 1. OG, statt. Der Eintritt ist frei. red