Die Schmerzgruppe tagt im Café Elisabeth

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe "Menschen mit chronischem Schmerz" findet am Donnerstag, 19. April, um 18 Uhr im Café des Seniorenzentrums St. Elisabeth in Ebern statt. Tobias Kern von der Eberner Polizei referiert zu dem Thema: "Was sollten Senioren und Behinderte im Straßenverkehr als Fußgänger, Autofahrer und Radfahrer beachten". Er gibt anschaulich Verhaltensmuster und hilfreiche Tipps. Alle Interessierten sind willkommen. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09531/9436868. red