Muggendorf vor 12 Stunden

Baustelle

Die schmale Straße am Dooser Berg bleibt einspurig

In die Straßenbaustelle am Dooser Berg in Muggendorf kommt Bewegung. Momentan wird auf den Stützmauern entlang privater Grundstücke ein neues Geländer montiert. Der holprige Teerbelag ab der Abzweigun...