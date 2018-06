Die Schlossparkkonzerte beginnen

Start in das 18. Jahr der Schlosspark-Konzerte Unterleinleiter : Auftakt ist am Samstag, 23. Juni, um 16 Uhr auf der Waldwiese des Schlossparks . Der Konzertreigen beginnt mit dem Damensalonorchester "Bella Donna" unter dem Motto "Das Tier in mir". Das Orchester "schwirrt, fliegt, huscht, schwimmt und trampelt" durch animalische Fantasien und Realitäten mit Musik von Johann Strauß ("Auf der Jagd"), den Wasserspielen von Ritter oder dem "Valse Triste" von Sibelius. Der Veranstalter, der Verein "Kunst und Musik im Schlosspark Unterleinleiter", verbindet mit seiner Einladung den Wunsch, "sich auf einen animalischen Traum einzulassen und dabei die tierisch guter Musik zu genießen" und verspricht eine zauberhafte Kombination von Musik und Moderation. red