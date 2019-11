Die Scheune öffnet ihre Tore

Die Weihnachtsscheune in Hellingen (Landkreis Hildburghausen) öffnet am Sonntag, 1. Dezember, ab 13 Uhr. Sie ist täglich bis zum 6. Januar geöffnet, an den Wochenenden sowie an den Feiertagen von 13 bis 18 Uhr und wochentags von 15 bis 18 Uhr. Es erstrahlt ein riesiger Lichterzauber. Mehr als 500 Weihnachtsmänner sowie andere Figuren und Märchen stimmen die Besucher auf Weihnachten ein. Am vierten Advent, Sonntag, 22. Dezember, gibt es von 16 bis 18 Uhr ein Konzert mit den "Ansbachtalern" an der Scheune. Die Dachbläser werden auch wieder vor Ort sein. Der Eintritt ist frei. red