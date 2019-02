In der Januarsitzung des Marktleugaster Gemeinderates wurde das Architekturbüro Wirth + Birkenbeul mit den weiteren Planungen der Außenanlagen am Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehrstellplatz in Steinbach beauftragt. In einem ersten Gespräch am 20. Februar wurden vom Architekten Wirth die geänderten Planungen der Dorfgemeinschaft und Feuerwehr Steinbach vorgestellt. Nach Einarbeitung der Vorschläge werden diese dann in der Märzsitzung dem Gemeinderat vorgelegt.

Scheune wird abgebrochen

Für den Abbruch der Scheune neben dem Dorfgemeinschaftshaus Steinbach wurden zwei Angebote abgegeben. Der Marktgemeinderat erteilte in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig dem Abbruchunternehmen Carmen Fickenscher aus Sparneck-Germersreuth den Auftrag für den Rückbau der Scheune zum Preis von 12 814 Euro.

Zur Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung musste der Markt Marktleugast den Tiefbrunnen III sanieren. Ziel der Brunnensanierung war die Ertüchtigung der Oberflächenabdichtung, nachdem diese nicht mehr wirksam war. Für den Erhalt des Brunnens ist eine funktionsfähige Abdichtung unabdingbar. Die Sanierung übernahm die Firma Aqua Bohr GmbH Bindlach zum Angebotspreis von 190 286 Euro. Wie Bürgermeister Franz Uome am Montag erläuterte, stiegen die Kosten im Laufe der Bauarbeiten auf 338 184 Euro.

In seiner Oktobersitzung beschloss der Gemeinderat, dass die Zuschussrestsumme für die Schankanlage in der Dreifachsporthalle abgelöst werden soll. Die Kulmbacher Brauerei bzw. die Erfrischungs-Getränke Union der Kulmbacher Gruppe legte mit Schreiben vom 31. Januar nun eine Abrechnung über den Zuschussrestbetrag sowie eine Vereinbarung über die Rückzahlung des Restbetrages vor. Demnach schuldet der Markt Marktleugast einen Restbetrag in Höhe von 21 988 Euro, der bis zum 31. Juli 2019 vollständig zurückzuzahlen ist.

Zwei Mitfahrbänke

Bereits im vergangenen Juli hat der Marktgemeinderat beschlossen, zwei "Mitfahrbänke" anzuschaffen. Bürgermeister Uome bat nun in der Fraktionsbesprechung am 20. Februar die Fraktionen darum, zu beraten, wo diese Bänke aufgestellt werden sollen - einmal in Richtung Stammbach sowie in Richtung Hohenberg/Helmbrechts.

Das bestehende Salzsilo (Fassungsvermögen 30 Kubikmeter) ist stark reparaturbedürftig und bedarf einer Erneuerung. Bei einer Besprechung am 23. Januar der beiden Bürgermeister und der Bauhofleiter wurde deutlich, dass ein neues Silo mit einem höheren Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern wohl die sinnvollste Lösung ist. Der Standort soll weiterhin am alten Sportplatz in Neuensorg sein. Das neue Streugutlagersilo wird 45 795 Euro kosten.

Wandermarathon

Am 4. Mai findet der 8. Frankenwald-Wandermarathon im LQN-Gebiet statt. Start und Ziel ist die Dreifachsporthalle in Marktleugast. Gewandert wird unter anderem durch Marktleugast, Grafengehaig, Kupferberg und Stammbach. Bürgermeister Franz Uome freute sich, dass die Marktleugaster Vereine mit eingebunden sind und sich tatkräftig für einen guten Ablauf engagieren.

Neu für das Einwohnermeldeamt wurde zum 1. April Katharina Prell eingestellt. Sie wird die Nachfolge von Carolin Korzendorfer antreten, die die Leitung des Standesamtes übernehmen wird.

Bürgermeister Uome gab zudem bekannt, dass die Verwaltung den Bauantrag von Theodor Pittroff genehmigt hat, der auf seinem Grundstück ein Hackschnitzelsilo mit Außenmaßen von 14 mal 8,50 Metern errichten will.

Neues Tor

Die Firma Bauer-Tore Gefrees hat festgestellt, dass das Tor am Feuerwehr-Gerätehaus in Hohenberg nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entspricht und ein dringender Reparaturbedarf besteht. Da das Tor rund 20 Jahre alt ist, gab die Firma Theodor Bauer ein Angebot für den Einbau eines neuen Sektionaltores ab. Der Marktgemeinderat Marktleugast vergab den Auftrag einstimmig zum Preis von 5914 Euro.