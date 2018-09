Die Schäferei aus Hausen wird eröffnet

Zusammen mit der "10. Fränkischen Woche in Rhön-Grabfeld" wird im Freilandmuseum Fladungen am Sonntag, 9. September, die Schäferei aus dem heutigen Bad Kissinger Stadtteil Hausen (Landkreis Rhön-Grabfeld) offiziell eröffnet. Das Bild zeigt die Schäferei an ihrem neuen Standort. Um 11 Uhr werden die Gäste im Festzelt an der Schäferei von Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel, Vorsitzender des Museums-Zweckverbandes, und Kreisrätin Birgit Erb offiziell begrüßt. Nach einem Grußwort von Anton Schick, Bürgermeister der Stadt Bad Kissingen, folgen Ansprachen von Museumsleiterin Ariane Weidlich, Projektleiter Heinrich Hacker und Astrid Hedrich-Scherpf, Leiterin der Kulturagentur Rhön-Grabfeld. Die musikalische Begleitung des Festakts am Vormittag übernehmen die Blaskapelle Hausen und Josef Kiesel aus Reiterswiesen. Nachmittags unterhalten ab 14 Uhr die Blaskapelle Unterwaldbehrungen und der Trachtenverein Nordheim "Rother Kuppe". Foto: Jürgen Holzhausen