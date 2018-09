"Die Schachspielerin" im Odeon-Kino

Die Reihe "Schachfilme", die der SC 1868 Bamberg im Rahmen seines 150-jährigen Jubiläums veranstaltet, wird am Montag, 3. September, um 18.30 Uhr im Lichtspielkino mit dem französischen Spielfilm "Die Schachspielerin" aus dem Jahre 2009 fortgesetzt. Regisseurin Caroline Bottaro erzählt in ihrem auf dem Roman von Bertina Henrichs basierenden Film von dem Zimmermädchen Hélène, das zufällig auf ein Schachspiel stößt. Wie üblich gibt es eine Einführung. Im Anschluss an den Film gibt es die Möglichkeit zum Nachgespräch und zu Schachpartien. red