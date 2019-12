Die SC-Wanderer schließen das Jahr ab

Am Sonntag, 29. Dezember, starten die Wanderer des Stettfelder Sportclubs zu ihrer Jahresschlusswanderung um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Gasthaus Strätz, von wo es los geht zu einer Rundwanderung im Stettfelder Wandergebiet. Gegen 16 Uhr treffen die Wanderer im Sportheim ein und beenden ihr Wanderjahr in einer gemütlichen Runde. Die Führung übernimmt Roman Hermann, wie die Aktiven mitteilen. red