Die Sassanfahrter verlieren zweimal hauchdünn

Nichts für nervenschwache Zuschauer war das, was die Luftgewehrschützen von Andreas Hofer Sassanfahrt im eigenen Schießstand boten. Zweimal mussten Betreuer und Fans bis zur letzten Serie, ja bis zum letzten Schuss ausharren, ehe sie konsterniert zwei hauchdünne Niederlagen ihres Teams hinnehmen mussten. Damit gehen die Sassanfahrter mit einer schweren Hypothek in die nächsten Auswärtswettkämpfe der Bayernliga Nord/Ost.

Würde nach der Summe der erzielten Ringe abgerechnet, wäre die Mannschaft Spitzenreiter. Aber im Ligawettkampf zählt nur der direkte Vergleich, und da hatten die Gegner jeweils mit ein oder zwei Ringen die Nase vorn.

Im Schützenstand in Sassanfahrt trafen die vier oberfränkischen Vereine Bad Berneck, Tell Neubau aus dem Fichtelgebirge, die SG Ludwigsstadt und die Heimmannschaft aufeinander. In der ersten Partie gegen Tell Neubau begann der Gastgeber mit sehr guten Anfangsserien und dominierte das Geschehen. Einzig Stephanie Friedel hatte einen Stotterstart. Nach einer Konzentrationspause kam sie mit einer hervorragenden 98er- Serie zurück in den Wettkampf, beherrschte nun ihre Gegnerin Dagmar Witzgall und holte mit 385:379 Ringen einen klaren Sieg. Auf der Position 3 bei Christian Holland entwickelte sich die Partie konträr. Nach starkem Beginn gegen Mirjam Lindner blieben die Zehner aus, die Neubauerin holte auf und gewann mit hohen Schlussserien mit 388:384 Ringen. Auf Position 5 entwickelte sich zwischen Julia Lochau und ihrer Gegnerin Laura Wachter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach drei Serien waren sie gleichauf. Julia Lochau schoss dann mit einer 97er-Serie aus, Laura mit 98 Ringen. Damit verlor die Sassanfahrterin mit 386:387.

Die Nr. 2, Lena Friedel, glich aber mit einer souveränen Vorstellung zum 2:2-Zwischenstand aus. Mit 391:387 entzauberte sie ihre Gegnerin Kristina Hagen. Nun blickten die Zuschauer gebannt zur Spitzenpartie zwischen Sebastian Drawert und Jannik Zeidler. Da Zeidler schon fertig war, stand Drawert für seine letzten drei Schüsse alleine im Stand. Zwei Zehner und eine Neun hätten den Sieg bedeutet. Aber es kamen nur drei Neuner, und Zeidler gewann mit 390:389. Das bedeutete den 3:2-Sieg der Gäste.

Anschließend traten die Sassanfahrter gegen den Meister SG Bad Berneck an. In der vergangenen Saison hatte Sassanfahrt zweimal gewonnen. Jetzt wollten die Schützen aus dem Fichtelgebirge Revanche nehmen. Aber auf allen Positionen gingen die Gastgeber mit den ersten Serien in Front. Auch nach der zweiten Serie behielten sie ihre Führung.

Auf Position 1 gab Sebastian Drawert diesmal gegen den am Ende aufkommenden Alexander Karlon seine Führung nicht her. Nervenstark gewann er mit 392:389. Auch Lena Friedel ließ sich durch eine 100er-Serie ihrer Gegnerin Gina Holland nicht irritieren und siegte mit 388:384.

Währenddessen konnte Christian Holland auf Position 3 dem stärker werdenden Andreas Schütthof nicht mehr Paroli bieten. Der Mann aus Bad Berneck erzielte mehr Zehner und setzte sich mit 386:382 durch.

Duell zweier Freundinnen

Mit Stephanie Friedel und Sabrina Bär duellierten sich zwei Freundinnen. Erst der letzte Schuss brachte die Entscheidung zugunsten des Gastes. Bär gewann mit 391:390 Ringen, und Bad Berneck hatte den Ausgleich zum 2:2 geschafft. Zeitgleich wogte der Vergleich zwischen Julia Lochau und Elisabeth Wolf hin und her. In der letzten Serie hatte Wolf mehr Glück und ging als Siegerin mit 387:383 Ringen aus dem Stand. Die zweite knappe 2:3-Niederlage für Sassanfahrt war besiegelt. red