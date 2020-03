Die Sanierung wird teurer

Die Sanierung des Oskar-Kandler-Zentrums in Kirchlauter war wieder Thema im Gemeinderat Kirchlauter. Denn immer noch wird über alternative Planungen diskutiert. Vonseiten der Vereinsgemeinschaft Kirchlauter wurde nun eine beidseitige Dacherhöhung angeregt, um die Höhe zwischen Bühnenoberkante und Deckenunterkante zu vergrößern. Dem stimmte der Gemeinderat zu.

Beim Oskar-Kandler-Zentrum handelt es sich ursprünglich um eine Kleinfabrik aus dem 60er Jahren. Nach Schließung des Betriebs wurde das Gebäude von der Gemeinde übernommen und mehrmals umgebaut, damit es für die ortsansässigen Vereine für Veranstaltungen genutzt werden konnte. Darin ist auch die Feuerwehr untergebracht, die ihre Räumlichkeiten in den letzten Jahren modernisiert hat. Ferner ist auf der anderen Giebelseite das Bürgermeisterzimmer mit Sitzungssaal integriert.

Mit der beschlossenen Dacherhöhung ergibt sich eine neue Kostenberechnung für das umfangreiche Erneuerungsprojekt. Jetzt liegen die Gesamtkosten bei 1 722 040 Euro (bei der einseitigen Dacherhöhung zuvor waren es 1 667 850 Euro).

Der Gemeinderat Kirchlauter erhöhte auf Antrag den jährlichen Förderbetrag für die Pfarrbücherei Kirchlauter. Bisher gab es 153 Euro für die Bibliothek, und künftig sind es 500 Euro.

Weiterer Zuschussantrag

Die Haßbergkapelle Kirchlauter kann heuer auf ihr 60-jähriges Bestehen zurückblicken und will das mit einem Musikfest im Juni feiern. Dazu will der Musikverein eine neue Uniform beschaffen. "Bei Kosten von circa 300 Euro je Musiker belaufen sich die Anschaffungskosten auf circa 7500 Euro, die unsere Vereinskasse stark belasten", teilte die Kapelle in ihrem Zuschussantrag mit. Der Gemeinderat genehmigte einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro.

Kosten für Baumfällarbeiten

In Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei des Landkreises Haßberge wurden im Dezember entlang des Ebelsbachs Baumfällarbeiten ausgeführt. Dazu mussten Leitplanken an der Straße abgebaut, wieder montiert und teilweise ausgewechselt werden, wie Bürgermeister Karl-Heinz Kandler (SPD) dem Rat schilderte. Die Kosten betragen 4413 Euro, die die Gemeinde übernimmt. gg