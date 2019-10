Die Sander U15 siegt klar

Überlegen haben die C-Juniorenfußballer des FC Sand (3.) in der Bezirksoberliga Unterfranken beim TSV Aubstadt (5.) aufgespielt. Die Mannschaft von Trainer Marco Heumann gewann mit 5:0. Sechs Minuten waren gespielt, als sich Nils Hartmann über rechts schön durchsetzte, einige Gegenspieler aussteigen ließ und aus spitzem Winkel ins lange Eck traf. Nach dem Wechsel entschieden die Sander die Partie noch deutlich für sich. Erneut Hartmann schoss in der 43. Minute nach einer schönen Balleroberung das 2:0. Wenige Sekunden später setzte sich Luca Fischer auf links durch und legte auf den eingewechselten Eliano Murk zurück, der wiederum auf Noah Bauer passte. Der Sander "Sechser" zog zum 3:0 ab. In der 52. Minute das schönste Tor des Tages: Bei einem Konter gelangte der Ball von Fischer über Hartmann und Julian Knoblach zu Murk, der quer auf den nachgerückten Fischer legte, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Den 5:0-Schlusspunkt setzte Noah Nestmann zwei Minuten später mit einem Schuss aus 16 Metern. red