Die Sander Senioren sangen im neuen Andachtsraum

Zu seiner Andacht in der frisch renovierten Sander Pfarrkirche traf sich am Dienstag der Seniorenkreis. Mit 50 Personen war der neue Andachtsraum bis zum letzten Platz besetzt. Er befindet sich hinter dem Altar. In der Kirche selbst versammelten sich noch einmal rund 50 Gläubige. Seniorenkreisleiter Gerhard Zösch sprach seinen ausdrücklichen Dank an Pfarrer Michael Erhart aus, der die vorzeitige Nutzung ermöglichte.

"Auf ein neues Jahr" lautete das Motto der Andacht, die Diakon Bernhard Trunk gestaltete. Dabei schloss der Seelsorger die vielen ehrenamtlichen Helfer in sein Gebet ein, die tatkräftig bei der Sanierung der Kirche mitgeholfen haben.

"Ich bin stolz auf euch", sagte Zösch bei der Übergabe eines Digitalpianos, das im Andachtsraum seinen Platz gefunden hat. Bei mehreren Sammlungen haben nämlich die Sander Senioren die stolze Summe von 1000 Euro zusammengetragen, die das Piano kostete.

Auch Kirchenpflegerin Edeltraud Schnapp freute sich über diese Geste und die gelungene Vervollständigung des Altarraums. Organist Dieter Dürrnhöfer zeigte sogleich sein musikalisches Können an dem Instrument, wobei der Seniorenchor kräftig mitsang.