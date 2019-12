Die Sams-Ampel

ist doch noch Realität in Bamberg geworden. Seit kurzem steht die Fußgängerampel mit der berühmten Figur des Bamberger Kinderbuchautors Paul Maar am Spielplatz auf der Erba-Insel. Der Sams-Schöpfer zeigte sich hocherfreut, auch wenn er sich eine solche Ampel eigentlich im "richtigen" Straßenverkehr in der Altstadt gewünscht hätte. Aber dagegen gab es größere Sicherheitsbedenken. fö