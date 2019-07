Die Salesianer profanieren die Hauskapelle des Don-Bosco-Jugendwerks

Im Rahmen einer letzten feierlichen Eucharistiefeier haben die Salesianer Don Boscos die Hauskapelle des Don-Bosco-Jugendwerks in Forchheim profaniert und damit einen weiteren Schritt zur endgültigen Schließung des Jugendwerks Forchheim am bisherigen Standort vollzogen.

Ehemalige Mitarbeiter, Salesianer Don Boscos sowie Vertreter des Landkreises und der Stadt Forchheim nahmen an dem Abschiedszeremoniell in der Hauskapelle des langjährigen Schülerwohnheims teil - eine Feier ganz im Zeichen des Dankes.

In seiner Predigt stellte der Provinzial der Salesianer Don Boscos, Pater Reinhard Gesing (SDB), die drei Begriffe des Dankens, des Loslassens und der Neuausrichtung heraus: den Dank für alles Gute, das junge Menschen in vielen Jahren in diesem Hause mit auf den Weg gegeben wurde, die Notwendigkeit des Loslassens, um im Vertrauen auf Gott Neues zuzulassen und zu ermöglichen, und letztendlich die Chance zur Neuorientierung in dem gemeinsamen Anliegen, das Salesianer Don Boscos wie Mitarbeiter im Sinne Don Boscos antreibe: die Sorge um die gute Zukunft junger Menschen. Dieses gemeinsame Anliegen bleibe, wenn es auch an neuer Wirkungsstätte umgesetzt wird, so Gesing.

"Gerade Auszubildende stehen leider oft nicht im Fokus der Gesellschaft. Das soll bei uns anders sein. Wir möchten jungen Menschen für die Zeit ihrer Ausbildung bei uns ein Zuhause schenken, einen Ort der Bildung, einen Ort, um Freundschaften zu knüpfen, und einen Ort, um Jesus Christus zu begegnen", sagte Pater Gesing.

Nach dem Schlussgebet trug der Provinzial ein Dekret vor, das die 1971 vom damaligen Provinzial gesegnete Kapelle für entwidmet und profan erklärt. Dadurch verliert sie ihre Segnung und kann abgerissen oder einer anderen, aber nicht unwürdigen Bestimmung zugeführt werden.

Altar geht nach Weißrussland

Das Allerheiligste wurde in die benachbarte Pfarrkirche St. Johannes Bosco überführt. Der Altar und die Einrichtungsgegenstände werden in den nächsten Wochen an die Salesianer Don Boscos in Weißrussland übergeben und können dort ihrer Bestimmung gemäß weiterhin für den Gottesdienst verwendet werden.

Für den Landkreis Forchheim sprach die Stellvertreterin des Landrates, Rosi Kraus (CSU), ein Grußwort, verbunden mit einem Dank für das langjährige Wirken an diesem Standort und den besten Wünschen für die Übernahme der Betriebsträgerschaft eines Schülerwohnheims an neuem Standort an der Bayreuther Straße unweit des Forchheimer Bahnhofs. Auch der Forchheimer Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) wohnte der Feierstunde bei und schloss sich dem Dank an.

Im Februar hatte die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos bekannt gegeben, das von ihnen seit 1971 betriebene Jugendwerk mit einem Schülerwohnheim und einer Jugendherberge zum 31. Juli zu schließen und zum neuen Schuljahr 2019/20 die Betriebsträgerschaft des neuen Schülerwohnheims an der Bayreuther Straße in Forchheim zu übernehmen - dann jedoch nicht mehr als eigenständige Einrichtung, sondern als Außenstelle des Don-Bosco-Jugendwerks in Bamberg, das künftig strukturell und organisatorisch für den Betrieb zuständig sein wird.

Das Schülerwohnheim beherbergt heute wie auch in Zukunft bis zu 100 Auszubildende der Berufsschulen in Forchheim, die hierher zum Blockunterricht kommen, in der Einrichtung wohnen und hier eine sozialpädagogische Begleitung finden. Die der Einrichtung seit 2001 angeschlossene Jugendherberge mit rund 80 Betten hat ihren Betrieb zum 31. Mai dagegen komplett eingestellt. Eine Wiederaufnahme des Gästebetriebs ist laut Pressemitteilung der Salesianer am neuen Standort nicht vorgesehen. red