Die Sage vom "Versunkenen Raubritter"

Sage In der Nähe von Thundorf liegt ein steiler Hügel, der sogenannte Fuchsgarten. Auf ihm stand einst eine Burg. Selbst heute noch hält sich das Gerücht, dass diese Burg einen unterirdischen Verbindungsgang haben müsse mit dem südlich liegenden Rothhausen. Auf dieser Burg lebte ein gefürchteter Raubritter, der die Einwohner der Umgebung in Angst und Schrecken versetzte. Einst kam diesem Freibeuter zu Ohren, dass ein Handelsmann von Theinfeld nach Stadtlauringen unterwegs ist und sehr viel Geld mit sich führt. Da kam dem Strauchdieb die Idee, der Geschäftsmann könne nur über Rothhausen nach Stadtlauringen fahren und machte sich mit seinem Pferd auf den Weg, diesen abzufangen. Als der Handelsmann über die Höhe kam, ritt der Raubritter querfeldein ihm entgegen. Doch plötzlich waren Roß und Reiter in das weiche Moorgelände geraten, das im Volksmund "Eulensee" genannt wird. Die beiden sanken immer tiefer ein. In seiner Todesangst rief der Ritter den vermeintlichen Handelsmann um Hilfe. Dieser aber brach nur in schallendes Gelächter aus und verspottete den Reiter. "Der Teufel hat den habgierigen Raubritter in die Falle gelockt", heißt es in der Überlieferung.

Erlösung Nach dem Volksmund reitet der Ritter auch heute noch auf der Höhe herum, um Erlösung zu finden. In Thundorf nennt man ihn den "Hareiter" - Reiter auf dem Hag. mib