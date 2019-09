Die Sängervereinigung wird 175 Jahre alt

Vor 175 Jahren wurde die Sängervereinigung Bad Rodach - damals noch unter dem Namen "Sängerlust" - von Kantor Carl Düsel gegründet. Durch die Jahrhunderte hindurch wurde der Gesang hochgehalten.

Und dieses Jubiläum wird Ende September mit einem Festwochenende gefeiert. Am Freitag, 27. September, um 19 Uhr geht es los. Dann präsentiert die Sängervereinigung Bad Rodach das Vocalensemble Coburg. Bei diesem Konzert unter der Leitung von Steffi Berg in der Johanniskirche ist der Eintritt frei. Am nächsten Tag, Samstag, 28. September, findet in der Gerold-Strobel-Halle ab 19 Uhr ein Festabend statt, bei dem alle Bad Rodacher Chöre auftreten werden. An diesem großen Geburtstagsabend wird es einer Mitteilung zufolge auch Ehrungen verdienter Mitglieder geben. Die Festrede wird der Ehrenvorsitzende des Fränkischen Sängerbundes, Peter Jacobi, halten.

Eine Premiere

Der Höhepunkt des Abends und gleichzeitig eine Premiere wird das vom "Bad-Rodach-Chor" gesungene Bad Rodacher Heimatlied sein. Zu beiden Veranstaltungen ist die Bevölkerung eingeladen. red