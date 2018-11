Die Sänger leisten gute Arbeit

Vorsitzender Michael Knörlein berichtete bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Kirchehrenbach von über 50 Terminen im vergangenen Vereinsjahr. Dabei seien die Chorproben und Zeiten für die Vorbereitungen der Auftritte noch gar nicht mitgerechnet. Als Höhepunkte des Sänger-Jahres nannte Knörlein das Adventskonzert mit dem Musikverein, das Frühlingskonzert und die Teilnahme am Landkreissingen auf Schloß Thurn.

Gesellig ging es bei der Winterwanderung und beim Zweitages-Ausflug in den Böhmerwald zu. Derzeit, so Knörlein, habe der Verein rund 300 Mitglieder, davon ein Viertel aktive Sänger. Chorleiter Toni Postler zeigte sich bei den vielen wahrgenommenen Terminen mit dem Engagement der Sänger zufrieden.

Chor sucht Nachwuchs

Besonders erfreulich nannte er die Tatsache, dass ein junger Mann für den Chorgesang gewonnen werden konnte. Dennoch fehle es weiterhin an Nachwuchs. Dieser Herausforderung müsse sich der Gesangverein stellen und die Freude am Singen nach außen tragen. Der Chor, so Postler, werde immer noch gerne eingeladen. Dies zeige die Wertschätzung der Probenarbeit und die Qualität des Chores bei den Auftritten. Besonders lobte der Chorleiter die sehr gute Nachwuchsarbeit der Kinderchorleiterin Carolin Wagner. Sie sei ein Glücksgriff für den Verein, unterstrich Postler. Kinderchorleiterin Carolin Wagner berichtet von begeisterten Chormitgliedern. Mit 18 aktiven Sängern sei der Nachwuchschor relativ konstant. Zahlreiche Auftritte hätten nicht nur die jeweiligen Zuhörer wie z.B. beim Adventsbasar der Schule oder dem Besuch von Langzeitkranken erfreut, sondern auch die Kinder selbst. Es mache viel Spaß, mit dem Chor zu arbeiten, betonte Carolin Wagner.

Für die erkrankte Kassiererin Beate Postler legte Vorsitzender Michael Knörlein den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Josef Gebhardt und Martin Trautner bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung, so dass die Entlastung der Vorstandschaft reine Formsache war. Bürgermeisterin Anja Gebhardt (SPD) dankte den Vereinsmitgliedern für ihre stete Einsatzbereitschaft bei Veranstaltungen der Gemeinde. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Gebhardt freute sich, dass neben dem Gesangverein auch der Kinder- und Jugendchor kirchliche Feste mit gestalte.

In einem Ausblick wies Vorsitzender Michael Knörlein auf die bereits fest stehenden Termine im kommenden Jahr hin. Höhepunkte sind das 50-jährige Bestehen des gemischter Chores und die 20-Jahr-Feier von "Cantabella" im Oktober 2019. ah