Die Saalebrücke in Zahlen

Zeitplan Dezember 2011: erste Vorgespräche zum Brückenneubau, Dezember 2012: Entscheidung für Brückenvariante VIIa (von acht Varianten) mit Geh- und Radweg, Oktober 2015: erster Spatenstich, Dezember 2016: Nutzungsbeginn der neuen Brücke, Herbst 2017: Abbruch der alten Brücke, September 2018: Abnahme der Bauleistungen, anschließend Bau der Ausgleichsmaßnahmen, Grünflächengestaltung und Umsetzung der Marienstatue, November 2019: offizielle Einweihungsfeier der Saalebrücke

Kosten 6 Millionen Euro vom Bund finanziert, Eigenanteil der Stadt 300 000 Euro, davon von der Regierung Unterfranken gefördert 130 000 Euro

Technische Daten Spannbetonbrücke mit zwei Stegen, 170 Meter lang, 11,50 Meter breit, Unterbau in Natursteinoptik, Fahrbahnteiler am Westende der Brücke, Kreisel am Ostende vor Stadteinfahrt. ksvd