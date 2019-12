Die Rummelsberger gehören zu Ebern

Im Rahmen des traditionellen Adventskaffees der Frauenunion Ebern in einer sozialen Einrichtung haben die Mitglieder die Rummelsberger Diakonie besucht.

Einrichtungsleiterin Anja Hegen zeigte die Räumlichkeiten. So wurden die beiden Häuser am Marktplatz und in der Sutte liebevoll renoviert und großzügige barrierefreie Wohnungen für die Menschen mit Behinderung gestaltet.

Das laut Frauenunion motivierte Diakonie-Team ist stolz, dass nach dem Verkauf des Schlosses in Ditterswind 20 Bewohner eine neue Bleibe in Ebern finden konnten. Hier fördern, begleiten und unterstützen 20 Mitarbeiter die Bewohner in allen lebenspraktischen Bereichen. Ziel der Menschen mit Behinderung ist der Umzug in eigene Wohnungen.

227 Einrichtungen

Der Diakon vom Heilpädagogischen Fachdienst, Andreas Puchta, berichtete von den 227 Einrichtungen der Rummelsberger Diakonie in Bayern. Bereits 1967 begann die Arbeit mit Menschen mit Behinderung in der Region und aktuell sind 140 Beschäftige für 86 Menschen im Kreis Haßberge im Einsatz.

Das Thema Inklusion sei ein immer wichtiger werdender Aspekt für die moderne Gesellschaft, der ein soziales Vereinsamen drohe, so der Diakon. Am Ende waren sich die Mitglieder der Frauenunion Ebern einig, dass die Wohnheime in Ebern ein wichtiger Teil des Miteinanders seien, die die Stadt lebenswert und sozialer machten.

Angesichts des geringen monatlichen Verdienstes von etwa 150 Euro in einer Vollzeitstelle in einer Behindertenwerkstatt, der viel zu geringen Kleiderpauschalen und des kleinen Taschengeldes wurde Verständnis für den Wunsch des Betreuungsteams zum Beispiel auf freien Eintritt bei Kulturveranstaltungen in Ebern gezeigt. red