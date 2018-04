Westheim bei Bad Kissingen 09.04.2018

Die Rose ist die Königin der Blumen

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Westheim bietet allen Interessierten am Samstag, 21. April, im MGV-Heim einen Vortrag "Die Rose - Königin der Blumen" an. Beginn ist um 14.30 Uhr. Referent is...