Die richtige Personalwahl

Ein Blick in die Methoden zeitgemäßer Personalauswahl am Thementag "Zukunft der Arbeit" bietet das Projekt Zukunftscoach der VHS Landkreis Haßberge am 17. Mai von 14 und 18 Uhr im Schüttbau Rügheim kostenfrei für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen sowie Selbstständige an. Die Platzzahl ist begrenzt (Anmeldung unter Ruf 09521/942017 oder per E-Mail an zukunftscoach@vhs-hassberge.de). red