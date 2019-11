Die richtige Heizung für das Haus

Beim Vortrag "Heizungsmodernisierung - Unser Haus braucht eine neue Heizung", den der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes in Kooperation mit der VHS des Landkreises Forchheim am Donnerstag, 28. November, anbietet, geht es um moderne, innovative Heiztechniken. Dabei werden die verschiedenen Heizsysteme näher erläutert. Außerdem werden die Einsparpotenziale und die vielfältigen, zum Teil sogar kombinierbaren Fördermöglichkeiten gezeigt. Alle Interessierten sind eingeladen ab 19.30 Uhr in den Physiksaal der Mittelschule, Schellenberger Weg 26 in Neunkirchen, Eintritt frei. red