Die richtige Ernährung

"Gesund durch den Alltag" - wie geht das am besten? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines gleichlautenden Vortrags von Gesundheits- & Ernährungsexpertin Stefanie Kehr am Donnerstag, 4. April, um 18.30 Uhr im Verlagsgebäude des Fränkischen Tags in der Gutenbergstraße 1, Bamberg. Die Referentin wird erklären, wie jeder durch richtige Ernährung zu mehr Lebensqualität kommt. Das beginnt damit die Verhaltensweisen im Alltag zu reflektieren und herauszufinden, welche Ernährungsformen individuell am besten sind. Karten für die Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe "Fit & Gesund in den Frühling" gibt es für 20 Euro (FT-Abonnenten erhalten Rabatt und zahlen nur 15 Euro) in allen FT-Geschäftsstellen, über www.Events-Franken.de oder telefonisch über die kostenlose Hotline 08 00/5005080. red