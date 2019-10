Die richtige Ernährung und Bewegung sind zwei Faktoren

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) bieten die Haßberg-Kliniken im Herbst wieder eine Reihe mit kostenlosen Gesundheitsvorträgen im Ärztehaus 1 in Haßfurt an der Klinik an. Am Montag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr widmet sich der Mediziner Jörg Letsche dem Thema "Gelenkerkrankungen im Alter - wie kann ich vorbeugen?".

Etwa bei der Arthrose: Nach Informationen der Deutschen Arthrose-Gesellschaft leiden alleine in Deutschland mehr als fünf Millionen Menschen unter Beschwerden, die durch die Gelenkerkrankung verursacht werden. Dabei sind ältere Menschen deutlich häufiger betroffen. Ab dem 60. Lebensjahr treten bei gut der Hälfte der Frauen und einem Drittel der Männer Beschwerden auf. Vor dem 30. Lebensjahr sind es nur 1,6 Prozent.

Ähnlich dürfte die Verteilung bei Knorpelschäden oder der Osteoporose sein. Viele Gelenkerkrankungen haben es längst in den Rang einer Volkskrankheit geschafft. Aber müssen Schmerzen an der Hüfte, dem Knie oder den Händen im Alter sein? Mit dieser Frage befasst sich Jörg Letsche bei seiner Premiere als Referent bei den Gesundheitsvorträgen von Volkshochschule und Haßberg-Kliniken am Montag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr.

"Bewegungsmangel oder Übergewicht erhöhen das Risiko, später im Alter an einer Gelenkerkrankung zu leiden", nennt der erfahrene Mediziner, der seit April 2019 als Oberarzt der Chirurgie im Haßfurter Krankenhaus tätig ist, zwei wichtige Faktoren für Arthrose und Co. Faktoren, denen man durch ausgewogene Ernährung oder regelmäßige sportliche Betätigung entgegenwirken kann.

Weitere Mittel und Wege, wie man, auch im schon fortgeschritten Alter Gelenkerkrankungen und den dadurch hervorgerufenen Schmerzen vorbeugen kann, wird Jörg Letsche ebenfalls in seinem Vortrag beleuchten. Abgerundet wird der Abend mit einem Blick auf die Therapiemöglichkeiten, die bei Behandlung einer Arthrose und ähnlicher Erkrankungen infrage kommen. Anmeldungen zum Vortrag sind erbeten unter Telefonnummer 09521/94200 oder www.vhs-hassberge.de. red