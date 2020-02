Die Rhön in Berlin

Der Verein Natur- und Lebensraum Rhön e. V., die Ökomodellregion Fulda und der Verein Rhöner Biosphärenrind e. V. haben den Besuchern der Internationalen Grünen Woche in Berlin die Schätze der Region nähergebracht. Ein besonderer Höhepunkt: eine Kochshow mit TV-Koch Reiner Neidhart, der dem Publikum Produkte des Vereins Rhöner Biosphärenrind und der Dachmarke Rhön kredenzte. Präsentiert wurde die Kochshow von hr1-Moderator Kai Völker, der Simone Müller von der Ökomodellregion Fulda und Janet Emig, Landwirtschaftliche Beraterin beim Verein Natur- und Lebensraum Rhön, interviewte. Sie sprachen über die Landwirtschaft in der Rhön, Arten- und Naturschutzprojekte im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, Konzepte zur Nachhaltigkeit und die extensive Beweidung der Hutungen. Hermann-Josef Auth und Thomas Bug, Biobauern des Vereines Rhöner Biosphärenrind, berichteten von der Arbeit des Vorsitzenden Stefan Hohmann zugunsten der Rindfleischproduzenten und Mitgliedern des Vereins sowie von der Zusammenarbeit mit dem Lebensmitteleinzelhandel Tegut. Der Verein liefert fast 1000 Rinder jährlich an Tegut. Durch die ökologische Erzeugung von gesunden Lebensmitteln leiste er einen aktiven Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft im Biosphärenreservat, so Bug. red