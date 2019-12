Die Retter sind bereit für wilde Gewässer

Für die Wasserwacht Ebermannstadt geht ein Jahr voller Aus- und Fortbildungen zu Ende. Im EbserMare wurden wieder Rettungsschwimmabzeichen abgenommen. Heuer waren es sieben in Bronze und eins in Silber.

Neben den normalen Ausbildungen wurden auch die ersten beiden Fließwasserretter aus Ebermannstadt überhaupt ausgebildet. Mit dem erlernten Fachwissen können sie vielfältige Rettungsmöglichkeiten an Flüssen wie der Wiesent durchführen.

Drei neue Motorbootsführer

Insbesondere für Einsätze im Kanal und in den Seen im Landkreis wurden Wasserretter weitergebildet; drei Motorbootsführer verstärken zudem die Einsatzbereitschaft.

Nachwuchskräfte ausbilden und halten war einer der Kernpunkte in diesem Jahr. So stehen sieben Wasserretter nach erfolgreich abgelegter Prüfung zusätzlich zur Verfügung.

Drei Mitglieder haben den Grundkurs Sanitätsdienst erfolgreich absolviert, vier Mitglieder haben die Qualifikation zum Rettungsschwimmer erworben. Beides sind Eingangsvoraussetzungen, um Wasserretter zu werden. Außerdem wurden zwei Vorstandsmitglieder als Multiplikatoren fürs Informations- und Management-System (IMS) des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) geschult.

Nicht nur die Zahl an Ausbildungen und Einsatzkräften ist deutlich gewachsen. Vier neue Ausbilder Schwimmen wurden geschult, die ihr Wissen im Training und in Anfängerschwimmkursen an Kinder, Jugendliche und Aktive weitergeben. Zur Unterstützung wurden auch zwei Trainingshelfer ausgebildet.

Ein Mitglied absolvierte den Lehrgang "Erwachsenengerechte Unterrichtsgestaltung" (EgUg), ihm steht nun der Weg für weitere Ausbilder-Lehrgänge offen.

Defibrillatoren richtig einsetzen

Alle Einsatzkräfte müssen außerdem jährlich eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) mit AED (Automatisierter Externer Defibrillator) am Phantom durchführen. Um diese Auffrischung zu kontrollieren, besuchten zwei Ausbilder den Lehrgang "Instruktor AED".

Insgesamt fünf Ausbilder wurden auf den im EbserMare stationierten Defibrillator eingewiesen. Sie dürfen seither ihr Wissen an alle Wasserwachtler weitergeben.

Die Wasserwacht Ebermannstadt hat seit diesem Jahr einen Ausbilder Wasserretter mehr, der den entsprechenden Lehrgang bestanden hat. Er ist nun befähigt, zukünftig weitere Wasserretter eigenständig und vor Ort auszubilden.

Um nach belastenden Einsätzen zur Seite stehen zu können, erhielten drei Ausbilder den Grundkurs in Psychosozialer Notfallversorgung (PSNV).

29 Einsatzkräfte, 18 Ausbilder, unzählige Stunden an Ausbildungen: Die Wasserwacht Ebermannstadt blickt auf auf eine positive Bilanz zurück. Die ersten Anmeldungen zu Lehrgängen für das kommende Jahr sind bereits verschickt und viele Lehrgänge schon geplant. red