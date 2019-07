Erlangen war mehr als ein Jahrhundert markgräfliche Nebenresidenz und lebt noch heute vom Glanz der damaligen Zeit. Bei der Stadtführung "In Bayreuth regiert, in Erlangen flaniert" erfahren die Teilnehmer mehr über das höfische Leben und die wechselnden Besitzerinnen des Schlosses und warum es schon ein Jahrhundert nach seiner Errichtung an die hiesige Universität verschenkt wurde. Treffpunkt ist am Sonntag, 28. Juli, um 15 Uhr am Eingang des Schlosses. red