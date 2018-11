Die Reitscher Mädchen und Frauen zeigen auf dem Parkett ihre Klasse

In der Kordigasthalle in Altenkunstadt fanden die ersten Hallenqualifikationsturniere der Frauen und Juniorinnen statt. Die Kickerinnen aus Reitsch erwischten einen guten Tag, denn alle drei Teams schafften die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft.

Den Auftakt machten die U17-Juniorinnen, die am Samstag ohne Punktverlust und mit einem Torverhältnis von 13:0 den Sieg in ihrer Gruppe feierten. Die U15-Juniorinnen legten am Sonntagvormittag nach. Zwar mussten sie eine Partie an den späteren Zweitplatzierten SG Sassanfahrt abgeben, doch mit 15 Punkten und 18 erzielten Toren lagen sie am Ende doch ganz vorne.

Am Sonntagnachmittag jagten die Frauen dem runden Leder hinterher und ermittelten die Qualifikanten. Bis zum letzten Spiel lieferten sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Landesligisten Schwabthaler SV. Im abschließenden Match trafen die beiden Konkurrenten aufeinander. Hier zeigten sich die klassenhöheren Schwabthaler geschickter und bezwangen die Reitscherinnen knapp mit 2:1.

Somit qualifizierten sich die SV-Frauen als Zweitplatzierte für die Endrunde. rp