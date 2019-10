Die Region ist ein Bild aus der Romantik

Bundeskanzlerin Angela Merkel lobt den Band als "besonders gelungenes Beispiel für die Deutsche Einheit", da zwei Leipziger Institutionen - das Leibniz-Institut für Länderkunde sowie die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig - Herausgeber für eine Schriftenreihe zu verschiedenen Regionen in Deutschland seien. Zudem schätze sie auch privat die Fränkische Schweiz als Urlaubsregion.

Haik Thomas Porada, wissenschaftlicher Redakteur der Buchreihe "Landschaften in Deutschland" am IfL, überreicht Bundeskanzlerin Angela Merkel den neu erschienenen Band "Die Fränkische Schweiz" am Rande eines Festakts zum Tag der Deutschen Einheit am 30. September in der Marinetechnikschule Parow.

Mit dem Namen Fränkische Schweiz verbindet sich seit der Romantik die Vorstellung einer reizvollen Erholungslandschaft. Der neue Band der vom Leibniz-Institut für Länderkunde betreuten Buchreihe "Landschaften in Deutschland" zeichnet erstmals ein umfassendes Bild der beliebten Ferien- und Naherholungsregion im Norden Bayerns. Neben einem landeskundlichen Einführungs- und Überblicksteil werden wichtige Lokalitäten vorgestellt. Über zahlreiche QR-Codes oder Weblinks kann der Leser interaktiv zwischen Buch und einem frei zugänglichen Onlineauftritt mit 42 Exkursionen, sachlichen Vertiefungen und multimedial aufbereiteten Inhalten springen.

Mehr als 35 Wissenschaftler und Kenner der Region haben aus unterschiedlichsten Sachgebieten Wissenswertes über den Landstrich zwischen Nürnberg, Bamberg und Bayreuth zusammengetragen - von den Besonderheiten der Karstlandschaft und den Veränderungen in Landwirtschaft und Gewerbe über die Verkehrssituation bis zu

Fragen des Kulturlandschaftserhalts und der Kulturlandschaftspflege.

Besonderes Augenmerk widmet das Buch der Entwicklung des Tourismus seit den Anfängen im späten 18. Jahrhundert bis zu seinen heutigen Ausprägungen und Begleiterscheinungen.

Klischees hinterfragt

Das Buch hinterfragt Klischees und zeigt unbekannte, aber wichtige und attraktive Dimensionen der Fränkischen Schweiz auf; auch heutige Probleme und dunkle Kapitel der Geschichte werden nicht ausgespart, etwa der Konflikt zwischen Freizeitaktivitäten wie Motorradfahren oder Felsklettern und Naturschutz oder die massive Verfolgung der jüdischen Einwohner in der Zeit des Nationalsozialismus.

Im zweiten Teil des Buchs sind mehr als 170 Orte in Form von Kurzsteckbriefen beschrieben, von A wie Altenhimmel, Aufseß oder Azendorf bis Z wie Zeegendorf, Zeubachtal oder Zwernitz. In den Einzeldarstellungen findet der Leser Antworten auf fast jede denkbare Frage, ob zur Karstquelle oberhalb der Stempfermühle im Wiesenttal,

zur bewegten Geschichte der Burg Egloffstein oder zur Russenlinde am nördlichen Ortsrand von Breitenlesau.

Zahlreiche Fotos, Grafiken und Karten wie auch Filme aus den 1920er und 1930er Jahren sowie von Schrägluftbild- und Drohnenflügen der Gegenwart vertiefen die textlichen Aussagen. Das Buch mit Onlineauftritt wird am 10. Oktober, 18 Uhr, im Bürgerhaus Pottenstein

öffentlich vorgestellt. red