Die Raiffeisenbank denkt über eine Fusion nach

Die Raiffeisenbank Heiligenstadt hielt im Sportheim ihre alljährliche Generalversammlung ab. Bürgermeisters Helmut Krämer (CSU/Einigkeit) betonte in seinem Grußwort die Vorteile einer Bank vor Ort, insbesondere im ländlichen Bereich.Der Vorstandsvorsitzende Reinhard Dölfel konnte im Geschäftsbericht von einem überdurchschnittlichen Wachstum der Bank im Jahr 2017 berichten. Die Einlagen stiegen um 7,2 Prozent auf 82,7 Millionen Euro, die Kredite um 5,3 Prozent auf 30,6 Millionen und die Bilanzsumme um 5,7 Prozent auf 97,4 Millionen Euro. Das betreute Kundenvolumen kletterte um 7,1 Prozent auf 155,9 Millionen Euro. Vorstand Martin Wretschitsch setzte den Geschäftsbericht fort und berichtete über die Gewinn- und Verlustrechnung. Vom Bilanzgewinn in Höhe von 83 563 Euro wird eine Dividende in Höhe von drei Prozent an die Mitglieder ausbezahlt. Der Rest wird den Rücklagen zugeführt. Jahresabschluss und Gewinnverwendung wurden von der Versammlung genehmigt, Vorstand und Aufsichtsrat entlastet.Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinssituation und erhöhter formeller Anforderungen der Bankenaufsicht denkt die Raiffeisenbank Heiligenstadt über eine Fusion in der näheren Region nach und beabsichtigt, demnächst Gespräche mit benachbarten Genossenschaftsbanken aufzunehmen. Dieses Vorhaben erfolgt im Einklang mit dem Aufsichtsrat und dem Genossenschaftsverband Bayern.Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Helmut Hänchen, konnte wegen Erreichen der Altersgrenze nicht mehr wiedergewählt werden und schied mit der Generalversammlung aus dem Gremium aus. Helmut Hänchen wurde 1985 in den Aufsichtsrat gewählt; seit 1987 war er dessen Vorsitzender. Für seine Verdienste wurde ihm 2010 die silberne Ehrennadel mit Urkunde des Genossenschaftsverbandes Bayern verliehen. Aus Dankbarkeit und aufgrund seiner über 30-jährigen verantwortlichen Tätigkeit für die Raiffeisenbank Heiligenstadt wurde Hänchen durch Revisorin Elisabeth Eidel die Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbandes Bayern verliehen. Mitglieder wurden für ihre 50-jährige Zugehörigkeit mit Urkunden und einem Geschenk geehrt. red