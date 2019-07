Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet morgen um 19 Uhr im Himmelkroner Rathaus statt. Unter anderem geht es um die Bedarfsfestellung in der Kinder- und Jugendhilfe, die Vorstellung des Planungsstands und das weitere Vorgehen in Sachhen Brandschutzkonzept für den Kindergarten Lanzendorf sowie um die Zusammenlegung des Schulbetriebs ab dem Schuljahr 2019/20. Weitere Themen sind die Auftragsvergabe für Rohbauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Himmelkron und die Sanierung Wirsberger Weg. red