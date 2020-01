Die Radfahrer gehen wandern

Auch außerhalb der Radfahrsaison wollen die Radfahrfreunde Kleinbuchfeld-Schnaid-Rothensand aktiv bleiben und laden in den Wintermonaten zum Wandern ein. Die erste Wandertour findet am Sonntag, 9. Februar, am östlichen Eingangstor des Steigerwaldes statt und führt zu den Brückenheiligen bei Grasmannsdorf. Von Burgebrach führt die Tour durch ein Waldgebiet bis zur Marienkapelle Ampferbach und der ehemaligen Burg Windeck weiter bis nach Schönbrunn zur Mittagspause. Anschließend geht es zu den Brückenheiligen an der Heiligenbrücke der Rauhen Ebrach. Treffpunkt ist am Rathausparkdeck Hirschaid um 9 Uhr. Anmeldungen bis 31. Januar bei Helmut Kupfer, Kleinbuchfeld 18, Hirschaid, Telefon 09543/3996, oder an helmut.kupfer@t-online.de. red