Die pure Lebensfreude

"Havin' a good time" heißt es wieder, wenn "The Gospel People" auf große Europa-Tour gehen. Am Samstag, 21. Dezember, sind die sieben Vollblut-Musiker aus den USA ab 20 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik in Höchstadt zu Gast, um das Publikum mit ihrer musikalischen Vielseitigkeit und packenden Bühnen-Performance mitzureißen. Das rund zweistündige Programm erstreckt sich von Liedern aus dem traditionellen "Black Gospel" aus Amerika über den von Jazz und Soul inspirierten Gospel bis hin zum aktuellen "contemporary" Gospel mit seinen Rock-, Pop- und Rap-Eelementen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. red