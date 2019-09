Die Puppen tanzen

Wenn es abends wieder früher dunkel wird, gehen im Theater "Kuckucksheim" in Heppstädt die Lichter an. Mit der neuen Spielzeit geht es für Stefan Kügel und sein Team ins Jubiläumsjahr hinein, denn 2020 werden es 30 Jahre, dass in dem kleinen Adelsdorfer Ortsteil Puppen und Menschen auf der Bühne stehen.

Unter anderem steht eine Premiere auf dem Programm. Am Donnerstag, 31. Oktober, um 18 Uhr spielt Nando Seeberger unter der Regie von Dietmar Staskowiak zum ersten Mal "Die Bremer Stadtmusikanten", ein Märchen mit Musik für Kleine und Große ab vier Jahren.

Los geht es laut Mitteilung von Stefan Kügel aber mit drei Kuckucksheim-Klassikern. Am Samstag, 28. September, um 20 Uhr eröffnet "Glopf an die Himmelsdür - ein fränkischer Western" die Spielzeit. Ein Vater und seine beiden Söhne, ein Western-Saloon, viele richtig gute Rockoldies und eine Prise Spannung - das sind die Zutaten dieses ironisch-witzigen "Franko-Westerns". Natürlich dürfen die klassischen Western-Motive dabei nicht fehlen: eine geheimnisvolle und dringend benötigte indianische Medizin, ein abenteuerlicher und bisweilen gefährlicher Kampf um die Gunst des Vaters, das klassische Spiel um Gut und Böse ... Und das jetzt endlich auch voll verständlich: auf Fränkisch!

"We are the Champions - mir sinn die Größdn" heißt es dann am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr. Eine fränkische Viecherei mit saustargen Songs: drei Außenseiter, fertig mit der Welt - nichts als Probleme am Hals und keine Aussicht auf Besserung ihrer miserablen Lage. Da stoßen sie zufällig auf die uralte Geschichte von den vier Tieren, die als Musikanten ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Was tun? Tragen nicht auch die drei gestrandeten Franken jede Menge gute, alte Rockmusik tief in ihrem Herzen? Ein Stück über Mut und Stärke, Hoffnung und Freude. Und die Kraft der Musik!

Drama an der Kerwa

"Die Fichtn im Weiher odder Vier Tempramente in voller Fahrt", eine fränkische Kerwa-Komödie von Helmut Haberkamm, wird dann am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr gespielt. Vier Franken sollen die "Kerwafichtn" bewachen, die in der Mitte des Dorfteichs aufgestellt wurde. Da bricht eine Sturzflut über sie herein, das Floß treibt plötzlich ziellos auf hoher See und es ist weit und breit nichts anderes zu sehen als Wasser. Die Lage spitzt sich zu, der Proviant geht aus, das Bierfass ist leer und es heißt handeln, denn die Gemüter entwickeln sich hochexplosiv.

Karten für alle Stücke können unter Telefon 09195/2142 oder www.kuckucksheim.de reserviert werden. red