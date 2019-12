Die Puppen sprechen lassen

Der Würzburger Puppenspieler Thomas Glasmeyer gastiert am 7. Dezember im Bücher-Pavillon in Bad Bocklet. Am Nachmittag um 15 Uhr spielt er das weihnachtliche Kinderstück "Eine kleine Riesen-Wintergeschichte oder: Warum der Nikolaus rote Sachen trägt" für Kinder ab vier Jahren. Ab 19 Uhr spielt er das Stück "Fauste". Frei nach Goethe wird, in einer neu erstellten Textversion, die alte Geschichte von Heinrich Faust erzählt, der seine Seele dem Teufel verkauft, um Erkenntnis, vor allem aber Spaß zu gewinnen. Karten gibt es jeweils an der Abendkasse. Platzreservierung werden unter Tel.: 09708/705 024 angenommen. Foto: Martin Stumpf