Die Priester- Zwillinge werden 90

Ihren 90. Geburtstag begehen die beiden Pfarrer i.R. Hermann und Ludwig Glückler am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Juni, im Seniorenheim Sankt Thekla in Würzburg. Dorthin sind sie im Jahr 2014 gezogen, nachdem sie zuletzt 15 Jahre in Haßfurt gewohnt hatten. Der "ältere" der beiden in Schweinfurt geborenen Zwillinge, Hermann, war 33 Jahre lang Pfarrer in Schonungen, und Ludwig Glückler wirkte 37 Jahre in Stammheim.

Hermann Glückler wurde am 27. Juni 1929 in Schweinfurt geboren und wuchs in Schweinfurt und Haßfurt auf. Bischof Julius Döpfner weihte ihn am 18. Juli 1953 zusammen mit seinem Zwillingsbruder Ludwig in Würzburg zum Priester.

1999 wurde Glückler in den Ruhestand versetzt, den er bis 2014 in Haßfurt verbrachte. Dort half er in der Pfarreiengemeinschaft Sankt Kilian in der Seelsorge mit und setzte sich als KAB-Präses von Sylbach für die Arbeitnehmer ein.

Pfarrer i.R. Ludwig Glückler wurde am 28. Juni 1929 in Schweinfurt geboren; er wuchs ebenfalls in Schweinfurt und Haßfurt auf. Seine Kaplansjahre führten Ludwig Glückler auch nach Ebern, bevor er 1959 Kuratus in Neuses bei Hofheim wurde.

Die Verbundenheit mit Haßfurt hielten beide auch nach dem Umzug nach Würzburg weiterhin aufrecht. In der Haßfurter Ritterkapelle hatten sie sowohl ihre Primiz als auch ihr goldenes und diamantenes Priesterjubiläum gefeiert. pow