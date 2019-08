Die Volkshochschule bietet zwei Yoga-Kurse an. Die Praxis des Yoga bewirkt eine Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Yoga umfasst die Techniken, um diese Einheit zu erreichen. Die Kurse beginnen am Dienstag, 10. September, und finden jeweils von 19 bis 20 Uhr und von 20 bis 21 Uhr im Haus Miteinander statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS unter Tel. 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red