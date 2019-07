Am Samstag, 6. Juli, findet ab 9 Uhr eine Kleider- und Schuhsammlung der Kirchengemeinde gemeinsam mit der Deutschen Kleiderstiftung Spangenberg statt. Gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Wäsche, Decken, Bettfedern, Gürtel, Taschen oder Plüschtiere können in Kleidersäcke gefüllt und an die nächste Fahrstraße gestellt werden. Die Präparanden und einige Mitarbeiter der Gemeinde sammeln im Laufe des Tages die Sachen mit Fahrzeugen ein. red