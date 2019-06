Die Pracht der Psalter

Die Staatsbibliothek lädt am Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr, in den Lesesaal zu einem Vortrag, der die noch bis zum 22. Juni gezeigte Ausstellung "In strahlendem Glanz: Bamberger Psalter-Handschriften des Mittelalters" begleitet. "Illuminierte Psalter des Mittelalters: Struktur, Funktion und künstlerische Ausstattung" heißt das Thema von Michaela Schuller-Juckes. Sie bietet am Beispiel des Bamberger Psalters und anderer mittelalterlicher Abschriften der Psalmen einen Überblick über die Vielfalt der künstlerischen Ausstattungsformen und fragt nach Auftraggebern und Benutzern dieser Bücher. red