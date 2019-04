Die Postkutsche fährt wieder

Die Postkutschensaison wird am Samstag, 27. April, eröffnet. Beginn ist um 13 Uhr mit einem Standkonzert der Postkapelle Bad Kissingen vor dem Haupteingang des Regentenbaus am Kurgarten. Um 14 Uhr startet die Postkutsche von dort nach Bad Bocklet. Als Ehrengast fährt Staatsministerin Dorothee Bär mit. Am Ortseingang Bad Bocklet wird die Postkutsche um 15 Uhr durch die Musikkapelle empfangen. Anschließend geht es im gemeinsamen Festzug zum Restaurant Laudensack. Dort findet um 15.30 Uhr ein kleines Standkonzert sowie die Begrüßung und Ansprachen statt. sek