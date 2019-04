Die Post hat geschlossen

Eine Mitteilung für Postbank-Kunden: Am Donnerstag, 4. April, führt der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank eine Betriebsversammlung durch. Deshalb bleibt an diesem Tag die Postbank-Filialen geschlossen. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag regulär. red