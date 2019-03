Die Polizei stoppt zwei Promillesünder

Die Haßfurter Polizei zog zwei Promillesünder aus dem Verkehr. In Hofheim wurde in der Nacht zum Freitag ein Alfa Romeo-Fahrer kontrolliert. Ein Test ergab 0,9 Promille. Fast zur gleichen Zeit wurde eine 25-jährige Opel-Fahrerin auf der Nordtangente in Haßfurt gestoppt. Sie war einer Streife wegen ihres auffälligen Fahrstils aufgefallen. Der Alkoholtest ergab knapp 1,4 Promille.