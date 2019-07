Die Polizei kontrollierte die Radler

Die Polizeiinspektion Haßfurt setzte im Stadtgebiet von Haßfurt eine Fahrradkontrollaktion an. Anlass für die Polizei war, wie die Dienststelle in der Kreisstadt mitteilte, dass 2018, im Vergleich zum Vorjahr, die Anzahl der bei Unfällen verletzten Fahrradfahrer um mehr als 50 Prozent gestiegen war. Die Polizei Haßfurt sieht solch präventive Maßnahmen als "äußerst wichtig und sinnvoll an und möchte die Aktion in Zukunft regelmäßig durchführen".

Ziel der Kontrolle war, die Radfahrer auf die Verkehrssicherheit ihres Rades und die eigenen Schutzmaßnahmen wie Fahrradhelm hinzuweisen. Dabei wurden auch Checklisten in Form eines Flyers verteilt.

Insgesamt wurden 44 Radfahrer angehalten und kontrolliert. Davon wurden 25 mündliche Verwarnungen und vier Barverwarnungen ausgesprochen. Nicht einmal die Hälfte der angehaltenen Radfahrer hat einen Fahrradhelm getragen. Die Beamten wiesen diese Radler besonders darauf hin, wie wichtig ein Helm ist, der Kopfverletzungen minimieren kann.

Die am häufigsten festgestellte Verkehrsordnungswidrigkeit war das Befahren der Gehwege durch Erwachsene, teilweise auch noch in die falsche Richtung. Mit Präventions- und Einsichtsgesprächen wollten die Polizeibeamten dieser "verbreiteten Unsitte mit Appellen Einhalt gebieten".

Bei der Kontrolle wurde auch festgestellt, dass die Fahrräder größtenteils verkehrssicher ausgerüstet waren. red