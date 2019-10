Die Polizei erwischt 99 Temposünder

Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Steinbach in zwei Stunden 611 Fahrzeuge gemessen. 99 davon waren zu schnell, teilte die Polizei mit. Spitzenreiter war ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Haßberge, der bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit 105 "Sachen" gemessen wurde. Er muss nun mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg sowie 240 Euro Bußgeld rechnen.

Wegen einer Baustelle mitten in Steinbach ist aktuell auf der um den Ort vorbeiführenden Staatsstraße (ehemalige Bundesstraße 26) ein Tempolimit festgesetzt. Mehrere Hundert Meter weit dürfen die Verkehrsteilnehmer nur 50 Stundenkilometer fahren - und das auf einer breiten, gut ausgebauten Strecke, auf der es kein sichtbares Hindernis gibt. ks