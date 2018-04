Die Polizei als Freund und Helfer

Am Dienstagvormittag fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Opel auf den Edeka-Parkplatz. Bei der Suche nach einer Parklücke übersah er einen rechts geparkten VW Passat und fuhr gegen dessen Heck. Dabei wurde auch ein Reifen am Wagen des 83-Jährigen beschädigt. Als die Beamten nach der Unfallaufnahme bemerkten, dass der Mann etwas Hilfe beim Montieren des Reserverads benötigte, wechselten sie dieses kurzerhand, damit er in die nächste Werkstatt fahren konnte.